Адвокат фигуранта дела о "Северных потоках" хочет выдать теракт за самооборону Защита фигуранта дела о "Северных потоках" пытается выдать теракт за самооборону

Москва29 авг Вести.Защита обвиняемого в соучастии в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" украинца Сергея Кузнецова намерена выдать диверсию за самооборону, сорвав тем самым запланированный на осень судебный процесс в Гамбурге. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ).

Как отмечается в публикации, адвокат Кузнецова Илья Новиков (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) хочет, чтобы судебное производство вообще не было открыто.

Если это нападение было совершено так, как утверждает федеральная прокуратура ФРГ, то оно являлось не уголовным преступлением, а законным актом военной самообороны утверждает он

В декабре Федеральный верховный суд Германии отклонил апелляцию Кузнецова на решение об аресте. Суд указал, что обвиняемый не может оправдывать свои действия "правом наносить ущерб в соответствии с международным гуманитарным правом", поскольку газопроводы являются "гражданскими объектами".

Таким образом, инстанция подтвердила квалификацию подрыва как уголовного преступления, а не акта в рамках международного военного конфликта, подчеркивает издание.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что немецкая юстиция обладает полной свободой действий в деле о подрыве трубопроводов и готова разъяснить это Киеву.