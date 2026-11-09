В Госдуме посоветовали ЕС топиться дровами и есть гусениц без российского газа Депутат Толстой: европейцам без газа из РФ придется топить дома дровами

Москва9 ноя Вести.Если Европа откажется от российского природного газа, ее жителям придется перейти на дрова, чтобы отапливать свои дома, и питаться насекомыми.

Такое мнение выразил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой.

Так депутат прокомментировал планы ЕС по отказу от газа из России до 2027 года.

Пусть дровами топят, навозом, гусениц едят. Мне все равно. Я считаю, что если у нас есть возможность поставлять наш газ на другие рынки, то европейцы пусть отказываются заявил Толстой

Евросоюз продолжает отказываться от российского газа даже на фоне дефицита "голубого топлива" и самых низких уровней запасов в хранилищах. При этом цены на газ стремительно растут, а от нехватки газа страдает промышленность и экономика стран блока.

Ранее министр энергетики Литвы Лукас Савицкас признал, что в Европе могут вновь зазвучать призывы вернуться к закупкам российского газа.