Европа поставила новый антирекорд по закачке газа в хранилища "Газпром": Европа обновила антирекорд по заполнению подземных хранилищ газом

Москва8 ноя Вести.Европа поставила новый антирекорд по заполнению подземных хранилищ газом. Об этом сообщает компания "Газпром".

Уточняется, что уровень заполненности подземных газохранилищ в ФРГ, где располагаются крупнейшие мощности хранения в Евросоюзе, упал ниже отметки в 60%. Это исключительный случай для первой недели месяца за все время наблюдений.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, 6 ноября отбор газа из ПХГ стал исторически максимальным для этой даты. Из хранилищ поднято на 23,9% или на 83 миллиона кубометров больше предыдущего суточного максимума говорится в публикации "Газпрома" в MAX

Ранее данные Gas Infrastructure Europe показали, что страны Европы истратили уже 5% газа, закачанного в хранилища.