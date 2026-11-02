В Европе могут усилиться призывы к покупке российского газа Савицкас: в Европе могут зазвучать призывы вернуть российский газ

Москва2 ноя Вести.Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас признал возможность усиления в Европе призывов к возвращению к закупкам российского газа. Такой вывод чиновник сделал на фоне роста цен на энергоносители, сообщает газета Rapporteur.

Если не будет четкого плана действий по оказанию помощи государствам-членам ЕС и национальным правительствам в управлении ростом цен на энергоносители и давлением на общество, то альтернативные варианты станут звучать все громче заявил Савицкас

Ранее газета Politico сообщала, что у министров энергетики стран-членов ЕС заканчиваются идеи о том, как защитить европейских граждан от роста энергоцен.

Российские власти неоднократно заявляли, что отказ Европы от российского газа привел к росту цен и издержек для экономики ЕС.