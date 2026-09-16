Эксперт: западные элиты хотят, чтобы "у всех была дорогая энергия"

Эксперт рассказал о климатической афере западных элит Эксперт: западные элиты хотят, чтобы "у всех была дорогая энергия"

Москва16 сен Вести.Климатическая афера - это последняя крупная схема, с помощью которой западные элиты пытались решить проблему дефицита собственных ресурсов.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политический обозреватель Дмитрий Куликов.

Нужно было добиться, чтобы у всех была дорогая энергия. Вот давайте навяжем всем дорогую энергию, чтобы Саудовская Аравия тоже из водяных мельниц ее добывала. Ну, солнца у них все-таки много, поэтому Саудовская Аравия пусть добывает из водяных мельниц. ну, чтоб чистая была. У кого нечистая, тех на рынки не пускаем сказал Куликов

До эпохи Великих географических открытий Европа была тяжелым, грязным и жестоким местом, где ничего больше не было. Весь ее дальнейший исторический рывок и развитие связаны исключительно с беззастенчивым грабежом всего мира, добавил политический обозреватель.