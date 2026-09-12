Историк: Запад раз в столетие хочет вторгнуться в Россию и заполучить ее ресурсы

Историк рассказал о намерении Запада завладеть природными ресурсами России Историк: Запад раз в столетие хочет вторгнуться в Россию и заполучить ее ресурсы

Москва12 сен Вести.Страны Запада один раз в столетие хотят вторгнуться в Россию и получить доступ к ее природным ресурсам, заявил французский историк и исследователь Второй мировой войны Рене Барки в интервью РИА Новости.

Россия очень богата природными ресурсами, а западная капиталистическая система всегда стремится получить как можно больше прибыли, отметил Барки.

Это не Украина воюет с Россией​​​. Это НАТО, это альянс всех западных стран, который раз в столетие хочет вторгнуться в Россию и иметь доступ к ее богатствам и ее мощи приводит РИА Новости слова Барки

Именно эти экономические интересы лежат в основе антироссийской политики Запада, подчеркнул историк.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил ранее, что Россия обладает богатейшими запасами природных ископаемых.

Между тем Минприроды отметило, что Россия сохраняет место в пятерке мировых лидеров по запасам угля. Так, к началу текущего года объем запасов составлял 273,2 млрд тонн.