Москва12 сенВести.Страны Запада один раз в столетие хотят вторгнуться в Россию и получить доступ к ее природным ресурсам, заявил французский историк и исследователь Второй мировой войны Рене Барки в интервью РИА Новости.
Россия очень богата природными ресурсами, а западная капиталистическая система всегда стремится получить как можно больше прибыли, отметил Барки.
Это не Украина воюет с Россией. Это НАТО, это альянс всех западных стран, который раз в столетие хочет вторгнуться в Россию и иметь доступ к ее богатствам и ее мощиприводит РИА Новости слова Барки
Именно эти экономические интересы лежат в основе антироссийской политики Запада, подчеркнул историк.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил ранее, что Россия обладает богатейшими запасами природных ископаемых.
Между тем Минприроды отметило, что Россия сохраняет место в пятерке мировых лидеров по запасам угля. Так, к началу текущего года объем запасов составлял 273,2 млрд тонн.