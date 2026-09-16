Москва16 сен Вести.До эпохи Великих географических открытий Европа была тяжелым, грязным и жестоким местом, где ничего больше не было. Весь ее дальнейший исторический рывок и развитие связаны исключительно с беззастенчивым грабежом всего мира.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политический обозреватель Дмитрий Куликов.

Европа - это до, так сказать, эпохи Великих географических открытий чудовищная грязная дыра с кровью … Ничего больше в Европе не было. И так называемый рывок светлый европейский связан с беззастенчивым грабежом практически всего мира. В принципе, вне системы грабежа Европа не воспроизведется такой, какой мы ее знали, там по XIX—XX веку даже. Не воспроизведется. У нее нет этой возможности, и они об этом знают сказал Куликов

Согласно данным европейской некоммерческой ассоциации European Public Real Estate Association (EPRA), в Европе рынок недвижимости потерял €81 млрд после ухода 60 компаний за 6 лет.

Отдельно агентство проанализировало британский рынок недвижимости. С 2017 года в Британии 49 компаний ушли с рынка.