Bloomberg: более 60 компаний ушли с европейского рынка недвижимости с 2020 года

Рынок недвижимости Европы потерял €81 млрд после ухода 60 компаний за 6 лет Bloomberg: более 60 компаний ушли с европейского рынка недвижимости с 2020 года

Москва14 сен Вести.С конца 2020 года европейский рынок недвижимости покинули более 60 компаний, общая стоимость которых превышает 81 миллиард евро. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные европейской некоммерческой ассоциации European Public Real Estate Association (EPRA).

Европейский рынок потерял компании стоимостью более чем 81 миллиарда евро с конца 2020 года, так как устойчиво низкие цены на акции делают фирмы уязвимыми для поглощений говорится в публикации

Уточняется, что после максимальных показателей в начале десятилетия с публичных рынков ушел 61 владелец недвижимости. В основном, компании сливались с другими организациями. Также это отчасти связано с делистингом акций или уходом в частный сектор.

Отдельно агентство проанализировало британский рынок недвижимости. С 2017 года в Британии 49 компаний ушли с рынка.