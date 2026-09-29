Москва29 сен Вести.Число сделок с недвижимостью в Киеве сократилось на треть, цены на жилье падают, сообщил руководитель украинского агентства недвижимости Андрей Романов.

По его словам, никакого рынка недвижимости в Киеве, в Одессе и в Днепропетровске уже нет. Люди отказываются от просмотров и покупки готовых квартир с ремонтом.

На этом всем можно ставить крест. Единственные, кто пока еще работает, так это застройщики приводит слова Романова украинское издание "Страна.ua".

По его словам, количество сделок по купле-продаже недвижимости сократилось как минимум на 30%. Потенциальные клиенты выезжают из столицы в пригород или в другие регионы - в частности, на запад. При этом в Киеве стоимость аренды и покупки недвижимости снижается: за последние шесть месяцев однушки подешевели на 4,28%.