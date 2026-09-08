В Киеве началась эвакуация документов госучреждений Подполье сообщило об эвакуации в Киеве документации госучреждений

Москва8 сен Вести.Документацию судов, прокуратуры и других госучреждений начали эвакуировать в восточной части Киева. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

По словам Лебедева, чиновникам, которые еще не вывезли семьи из столицы, рекомендовали подготовить родных к эвакуации.

После сегодняшних прилетов утром в восточной части Киева (левобережье. – Прим. ред.) начали аккуратно вывозить документацию из судов, прокуратуры и других государственных организаций сообщил координатор подполья

Он уточнил, что для недопущения паники среди жителей эвакуацию объявили в пансионаты для инвалидов и престарелых граждан восточного берега Киева. Лебедев дополнил, что из 160 тысяч жителей левобережья согласились уехать две тысячи человек.

Ранее внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов советовал задуматься об эвакуации пожилых жителей Киева.