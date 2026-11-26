Кнайсль предрекла "решающий момент" для Европы этой зимой Кнайсль: Европу ждет решающий момент этой зимой на фоне высоких цен на газ

Москва26 ноя Вести.Страны Европы ждет решающий момент этой зимой на фоне высоких цен на газ. Такое мнение выразила бывшая глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она обратила внимание на то, что с января текущего года в Европе цена на газ повысилась в три раза.

Я думаю, что этой зимой мы можем столкнуться с решающим моментом. И я помню, что в 2022 году было очень много разных карикатур и мультиков по поводу того, как они (Европа. – Прим. ред.) замерзнут. И в данном случае мы говорим о более высоких ценах. С января цены на газ повысились в три раза, в три раза. Только в рамках этого года отметила Кнайсль

Также экс-глава МИД Австрии заявила, что клиентов, которым нужны энергоносители, можно найти в Азии и Африке, а не в Европе. Так она прокомментировала решение Еврокомиссии навсегда отказаться от поставок российских энергоносителей.