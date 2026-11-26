Москва26 нояВести.Страны Европы ждет решающий момент этой зимой на фоне высоких цен на газ. Такое мнение выразила бывшая глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Она обратила внимание на то, что с января текущего года в Европе цена на газ повысилась в три раза.
Я думаю, что этой зимой мы можем столкнуться с решающим моментом. И я помню, что в 2022 году было очень много разных карикатур и мультиков по поводу того, как они (Европа. – Прим. ред.) замерзнут. И в данном случае мы говорим о более высоких ценах. С января цены на газ повысились в три раза, в три раза. Только в рамках этого годаотметила Кнайсль
Также экс-глава МИД Австрии заявила, что клиентов, которым нужны энергоносители, можно найти в Азии и Африке, а не в Европе. Так она прокомментировала решение Еврокомиссии навсегда отказаться от поставок российских энергоносителей.