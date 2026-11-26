Кнайсль: США всегда старались поставить свои энергопродукты на европейский рынок

Кнайсль: США всегда пытались "втолкнуть" на рынок ЕС свои нефтепродукты Кнайсль: США всегда старались поставить свои энергопродукты на европейский рынок

Москва26 ноя Вести.США все время пытались "втолкнуть" свои нефтепродукты на европейский рынок. Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Так она прокомментировала слова журналиста о том, что в Америке могут порадоваться, что один из крупнейших экономических соперников покинул рынок Европы.

Знаете, с 2022 года мы все время слышали, что нужно уйти от зависимости, от России. И мы видим, да, что США всегда старались свои энергопродукты втолкнуть на европейский рынок отметила Кнайсль

Однако, по словам дипломата, нефть у США дороже, чем у России.

Ранее в Еврокомиссии выразили намерение навсегда отказаться от российских энергоносителей. С таким заявлением выступил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

В прошлом году председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европейский союз (ЕС) намерен полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов к 2027 году.