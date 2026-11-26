Москва26 нояВести.США все время пытались "втолкнуть" свои нефтепродукты на европейский рынок. Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Так она прокомментировала слова журналиста о том, что в Америке могут порадоваться, что один из крупнейших экономических соперников покинул рынок Европы.
Знаете, с 2022 года мы все время слышали, что нужно уйти от зависимости, от России. И мы видим, да, что США всегда старались свои энергопродукты втолкнуть на европейский рынокотметила Кнайсль
Однако, по словам дипломата, нефть у США дороже, чем у России.
Ранее в Еврокомиссии выразили намерение навсегда отказаться от российских энергоносителей. С таким заявлением выступил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
В прошлом году председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европейский союз (ЕС) намерен полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов к 2027 году.