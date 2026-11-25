3,7 млн рабочих мест оказались под угрозой в европейских странах

3,7 млн рабочих мест оказались под угрозой в Европе, названы причины этого 3,7 млн рабочих мест оказались под угрозой в европейских странах

Москва25 ноя Вести.Примерно 3,7 миллиона рабочих мест оказались под угрозой в Европе на фоне ухудшения финансовой ситуации промышленности европейских стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании McKinsey.

По данным исследователей, с трудностями в прошлом году столкнулись около 45% предприятий, а в 2026-м – уже 50%.

Предварительные данные за 2026 год указывают на ускорение ухудшения ситуации… Это ставит под прямую угрозу около 3,7 миллиона рабочих мест говорится в результатах исследования

Эксперты проанализировали показатели по почти 1,2 тыс. государственным и частным компаниям европейских стран, речь идет о предприятиях с годовой выручкой более 100 миллионов евро.

Среди основных причин появления проблем в промышленности - высокие расходы на энергию и сотрудников, недостаточная производительность и усиление международной конкуренции, прежде всего со стороны КНР.

Ранее газета Financial Times сообщала, что в Европе поставщики удобрений закрывают заводы из-за роста цен на энергоносители.