Москва24 нояВести.Европейские производители удобрений закрывают свои заводы из-за резкого роста цен на энергоносители. Об этом пишет газета Financial Times.
Руководители крупных отраслевых компаний предупреждают, что подобная тенденция может сделать Европу более уязвимой к перебоям в зарубежных цепочках поставок, несмотря на стремление европейских политиков к укреплению экономической безопасности.
По данным ценового агентства Argus, как минимум пять миллионов тонн годовых мощностей производства аммиака, что эквивалентно 28% от общего объема в Европе, уже выведены из эксплуатацииотмечается в публикации
19 ноября президент России Владимир Путин заявил, что российские партнеры всегда могут рассчитывать на качественные и надежные поставки товаров и услуг.
По итогам прошлого года Россия экспортировала 45 миллионов тонн минеральных удобрений. До мая следующего года правительством установлены квоты на вывоз удобрений.