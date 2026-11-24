В Европе поставщики удобрений закрывают заводы из-за роста цен на энергоносители FT: поставщики удобрений ЕС закрывают заводы из-за роста цен на энергоносители

Москва24 ноя Вести.Европейские производители удобрений закрывают свои заводы из-за резкого роста цен на энергоносители. Об этом пишет газета Financial Times.

Руководители крупных отраслевых компаний предупреждают, что подобная тенденция может сделать Европу более уязвимой к перебоям в зарубежных цепочках поставок, несмотря на стремление европейских политиков к укреплению экономической безопасности.

По данным ценового агентства Argus, как минимум пять миллионов тонн годовых мощностей производства аммиака, что эквивалентно 28% от общего объема в Европе, уже выведены из эксплуатации отмечается в публикации

19 ноября президент России Владимир Путин заявил, что российские партнеры всегда могут рассчитывать на качественные и надежные поставки товаров и услуг.

По итогам прошлого года Россия экспортировала 45 миллионов тонн минеральных удобрений. До мая следующего года правительством установлены квоты на вывоз удобрений.