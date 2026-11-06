Москва6 нояВести.Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений до мая следующего года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в мессенджере MAX.
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений в период с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027 годаговорится в заявлении
Как отметили в кабмине, соответствующая мера предоставит возможность поддержать бесперебойную работу сельхозпроизводителей, производителей комбикормов и других потребителей с сохранением достаточного уровня удобрений на российском рынке.
Уточняется, что общий объем экспортной квоты составит 18,8 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений – более 11,3 миллиона тонн, на аммиачную селитру – более 2,3 миллиона тонн, для сложных удобрений – более 7,5 миллиона тонн.
Вместе с тем в правительстве указали, что решение не распространяется на поставки удобрений в Абхазию и Южную Осетию, вывоз продукции из России в рамках международных транзитных перевозок, а также поставки по линии международной гуманитарной помощи.