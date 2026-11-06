Кабмин РФ установил квоты на вывоз минеральных удобрений до 31 мая 2027 года

Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений до мая Кабмин РФ установил квоты на вывоз минеральных удобрений до 31 мая 2027 года

Москва6 ноя Вести.Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений до мая следующего года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в мессенджере MAX.

Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений в период с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027 года говорится в заявлении

Как отметили в кабмине, соответствующая мера предоставит возможность поддержать бесперебойную работу сельхозпроизводителей, производителей комбикормов и других потребителей с сохранением достаточного уровня удобрений на российском рынке.

Уточняется, что общий объем экспортной квоты составит 18,8 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений – более 11,3 миллиона тонн, на аммиачную селитру – более 2,3 миллиона тонн, для сложных удобрений – более 7,5 миллиона тонн.

Вместе с тем в правительстве указали, что решение не распространяется на поставки удобрений в Абхазию и Южную Осетию, вывоз продукции из России в рамках международных транзитных перевозок, а также поставки по линии международной гуманитарной помощи.