РАПУ: РФ планирует увеличить выпуск калийных удобрений на 1 млн тонн в 2027 году

Россия готовится нарастить выпуск калийных удобрений РАПУ: РФ планирует увеличить выпуск калийных удобрений на 1 млн тонн в 2027 году

Москва31 окт Вести.В 2027 году Россия намерена увеличить выпуск калийных удобрений на 1 млн тонн. Об этом сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

По его словам, в 2026 году планируется произвести 66 млн тонн удобрений, 45 млн из которых – отправить на экспорт.

Рост возможен за счет введения новых мощностей, увеличения добычи в первую очередь. Ждем роста производства калия на 1 млн тонн цитирует Гурьева ТАСС

Ранее глава РАПУ сообщал, что каждая третья тонна импортируемых в Африку удобрений поставляется из России.