Россия и Эфиопия обсудят увеличение поставок удобрений Лут: с Эфиопией будет обсуждаться вопрос увеличения поставок удобрений

Москва13 сен Вести.Россия ведет переговоры с эфиопской стороной об увеличении поставок комплексных удобрений. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Она отметила, что из России было экспортировано около полумиллиона тонн комплексных удобрений в Эфиопию.

Дальше будем обсуждать, как увеличивать поставки. В принципе, конечно, там ситуация достаточно конъюнктурная. Все зависит от нашего предложения по деньгам, по срокам. Но в целом, по крайней мере, у нас начался достаточно конструктивный диалог. Компания "ФосАгро" туда тоже смотрит, как поставлять, как развивать отношения. Это сельскохозяйственная страна, поэтому, конечно, удобрения им нужны рассказала Лут

Ранее в Росатоме сообщили, что Эфиопия заинтересована в ускорении работы по созданию собственной атомной энергетики.