Москва14 сенВести.Правительство России ввело временное ограничение на экспорт серной кислоты. Соответствующее решение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ограничение начнет действовать через 10 дней после официального опубликования постановления и продлится до 31 декабря 2026 года включительно.
Подписано постановление о введении временного запрета на вывоз серной кислоты из Россииотметили в пресс-службе правительства
Подчеркивается, что решение направлено на поддержание стабильного обеспечения этим химическим веществом промышленных предприятий и производителей минеральных удобрений. Исключениями для запрета служат решения председателя правительства и его заместителей, а также международные транзитные перевозки и межправительственные соглашения для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.
10 мая сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке привел к перебоям в мировых поставках серной кислоты, вызвав резкий рост ее стоимости.