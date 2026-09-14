Мишустин подписал временный запрет на вывоз серной кислоты из России

Правительство России временно запретило вывоз серной кислоты из страны Мишустин подписал временный запрет на вывоз серной кислоты из России

Москва14 сен Вести.Правительство России ввело временное ограничение на экспорт серной кислоты. Соответствующее решение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ограничение начнет действовать через 10 дней после официального опубликования постановления и продлится до 31 декабря 2026 года включительно.

Подписано постановление о введении временного запрета на вывоз серной кислоты из России отметили в пресс-службе правительства

Подчеркивается, что решение направлено на поддержание стабильного обеспечения этим химическим веществом промышленных предприятий и производителей минеральных удобрений. Исключениями для запрета служат решения председателя правительства и его заместителей, а также международные транзитные перевозки и межправительственные соглашения для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.

10 мая сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке привел к перебоям в мировых поставках серной кислоты, вызвав резкий рост ее стоимости.