WSJ: конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал мировой дефицит серной кислоты

Москва10 мая Вести.Война США и Израиля с Ираном привела к перебоям в мировых поставках серной кислоты, вызвав резкий рост ее стоимости, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Серную кислоту применяют для производства удобрений, выщелачивания меди и других металлов​​​. Большие объемы серной кислоты поставляют с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) стран Персидского залива, уточняет WSJ.

По словам главы компании Acuity Commodities Фреа Гордона, угроза рынкам удобрений заставила Китай как крупнейшего производителя серной кислоты ограничить ее экспорт. Это решение привело к росту цен и дефициту серной кислоты.

Война в Персидском заливе и новые китайские ограничения на экспорт привели к резкому росту цен на серную кислоту и вызвали опасения по поводу доступности химического вещества, от которого зависит производство продовольствия, металлов, бумаги, компьютерных чипов, а также водоочистка пишет WSJ

От ограничений со стороны Китая больше других пострадают Чили и Индонезия, поясняет газета.

Глава нефтяной компании Shell Ваэль Саван заявил, что мировой рынок нефти потерял почти 1 млрд баррелей из-за войны США и Израиля с Ираном.

Последствия нарушения поставок энергоресурсов из Персидского залива уже заметны в мировой нефтепереработке и на топливном рынке. Дефицит нефти в случае продолжения войны увеличится, считает Саван.

Агентство Bloomberg сообщило, что мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.