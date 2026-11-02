Москва2 ноя Вести.Запрет на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов нефтехимической продукции введен на 3 месяца и распространяется на вывоз каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола, фенола. Об этом сообщает правительство РФ в своем канале в соцсети MAX.

Временно запрещенные для вывоза из РФ вещества используются в том числе при производстве промышленных лаков и красок, упаковки для продуктов, напольных покрытий, изоляции кабелей, а также в медицинской промышленности.

Решение кабмина направлено на поддержание стабильного обеспечения российских промышленных предприятий сырьем.