Минэнерго РФ рассматривает ограничение экспорта СУГ для трейдеров и баз Новак сообщил о возможном запрете экспорта сжиженных газов непроизводителям

Москва15 окт Вести.Правительство России рассматривает возможность введения запрета на экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) для компаний-непроизводителей до конца 2026 года. Об этом в кулуарах Российской энергетической недели сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, окончательное решение пока не принято, однако Минэнерго прорабатывает эту меру с учетом текущей конъюнктуры на рынке.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что эмбарго на вывоз топлива может затронуть трейдеров, нефтебазы и мини-НПЗ, а ограничения коснутся прежде всего СУГ, используемого в качестве автомобильного топлива.