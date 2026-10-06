В России рассмотрят смягчение запрета на вывоз дизеля во избежание затоваривания "Интерфакс": правительство обсуждает снятие запрета на экспорт дизеля для НПЗ

Москва6 окт Вести.Правительство России обсуждает возможность частичного снятия запрета на экспорт дизельного топлива в октябре для отдельных производителей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций.

Подобная мера может быть реализована для предотвращения затоваривания нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в условиях продолжающегося производства. Ранее кабинет министров продлил действие эмбарго на экспорт дизеля, судового топлива и газойлей до конца октября для обеспечения потребностей внутреннего рынка в период уборочных работ.

При этом вице-премьер Александр Новак подтвердил, что при сохранении баланса на внутреннем рынке власти готовы рассмотреть вопрос о частичном возобновлении экспортных поставок излишков продукции.