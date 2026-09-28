Москва28 сенВести.Запрет на экспорт дизельного топлива для производителей готовятся продлить до конца октября - соответствующий документ уже готовят российские власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.
Как уточнил собеседник агентства, сейчас документ находится на стадии согласования.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия для снятия запрета на экспорт дизеля. По его словам, для этого нужно не только обеспечить внутренние потребности страны, но и снять ограничения с импорта.
Запрет на экспорт дизельного топлива был введен 8 июля.