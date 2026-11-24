Великобритания может запретить морские перевозки нефти и угля из РФ Милибэнд сообщил о планах ограничить перевозку нефти и угля из России

Москва24 ноя Вести.Правительство Великобритании рассматривает возможность введения запрета на предоставление морских услуг при транспортировке нефти и угля из России. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Эд Милибэнд, выступая перед комитетом по иностранным делам Палаты общин британского парламента.

С 1 января 2027 года в Великобритании будет действовать запрет на морские услуги в отношении сжиженного природного газа [из РФ]. Можно ли вместе с этим ввести запрет на морские услуги в отношении нефти? Это один из вопросов, которые мы рассматриваем заявил Милибэнд

Министр напомнил, что с 1 января 2027 года в стране начнет действовать аналогичный запрет в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ), и подчеркнул, что в настоящее время власти изучают целесообразность распространения ограничений на морские перевозки нефти и каменного угля.