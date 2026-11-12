Москва12 ноя Вести.Новые рестрикции Лондона против российских компаний, введенные на фоне украинских переговоров, подтверждают курс Британии на конфронтацию и стремление к затягиванию конфликта, сообщает МИД РФ со ссылкой на российское посольство в Британии.

В четверг на правительственном сайте Британии был опубликован новый антироссийский санкционный список. В него попали, в части, "Славнефть", СИБУР Холдинг и Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК).

Лондон объявил об очередных незаконных рестрикциях…, вновь подтвердив деструктивный курс на конфронтацию отмечает российская дипмиссия

Дипломаты обратили внимание, что ограничения вводятся на фоне обсуждения контуров будущей архитектуры европейской безопасности и переговоров по Украине.

Подобные шаги красноречиво свидетельствуют о том, что британское руководство заинтересовано в затягивании конфликта отмечается в сообщении

В российском посольстве считают, что подобное стремление мешать суверенным странам в обеспечении энергетической безопасности является проявлением неоколониализма.

Наш курс остаётся неизменным, внешнее давление повлиять на него не способно добавляется в сообщении

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что европейцы говорят о мире, но ведут дело к продолжению и расширению войны. По данным агентства Bloomberg, ЕС намерен ввести новые санкции против России 16 ноября.