Песков: европейцы ведут дело к продолжению войны Песков: европейцы говорят о мире, но ведут дело к продолжению войны

Москва12 ноя Вести.Европейцы говорят о мире, но ведут дело к продолжению и расширению войны. Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Европейцы во время переговоров в Абу-Даби делают заявление о готовности размещения военного контингента на Украине. То есть действия, скажем так, противоречат вот этим заявлениям о готовности к миру. То есть они ведут дело к продолжению войны, к расширению войны, но говорят о мире указал Песков

Россия не приемлет размещение иностранного воинского контингента на украинской территории, говорила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Появление западного воинского контингента на Украине будет расцениваться как объявление уже прямой, а не гибридной войны России, отмечал глава МИД страны Сергей Лавров.