Москва12 нояВести.Действия европейцев должны перестать быть противоречивыми. Об этом Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналиста о том, что должны делать европейцы, чтобы Россия поверила их желанию завершить конфликт на Украине.
Как минимум, действия европейцев должны перестать быть противоречивыми. Вот сегодня как раз об этих противоречиях в позиции европейцев говорил президент Путин более чем красноречивосказал Песков
По его словам, европейцы до сих пор не смогли определить, кто их может представлять в переговорном процессе.
12 ноября в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками американского лидера Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. 10-11 ноября проходили переговоры в Абу-Даби с участием России, Украины и США, представителей европейских стран не было.