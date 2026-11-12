Песков заявил, что действия европейцев не должны быть противоречивыми

Песков: действия европейцев должны перестать быть противоречивыми Песков заявил, что действия европейцев не должны быть противоречивыми

Москва12 ноя Вести.Действия европейцев должны перестать быть противоречивыми. Об этом Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналиста о том, что должны делать европейцы, чтобы Россия поверила их желанию завершить конфликт на Украине.

Как минимум, действия европейцев должны перестать быть противоречивыми. Вот сегодня как раз об этих противоречиях в позиции европейцев говорил президент Путин более чем красноречиво сказал Песков

По его словам, европейцы до сих пор не смогли определить, кто их может представлять в переговорном процессе.

12 ноября в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками американского лидера Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. 10-11 ноября проходили переговоры в Абу-Даби с участием России, Украины и США, представителей европейских стран не было.