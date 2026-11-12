Песков: действия Европы похожи на замкнутый круг, о котором говорил Путин Песков: действия стран Европы похожи на замкнутый круг, о котором говорил Путин

Москва12 ноя Вести.Действия стран Европы противоречат их заявлениям о готовности к миру. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, действия европейских стран напоминают замкнутый круг.

Действия, скажем так, противоречат вот этим вот заявлениям о готовности к миру. То есть они идут, ведут дело к продолжению войны, к расширению войны, но говорят о мире. Замкнутый круг, о котором только что говорил президент сказал Песков

12 ноября в Кремле прошли переговоры российского лидера Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе переговоров глава российского государства, в частности, объяснил противоречивость позиции Евросоюза по Украине анекдотом про "деньги из тумбочки".