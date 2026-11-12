Песков заявил, что европейцы грызутся, как пауки в банке Песков: европейцы грызутся, как пауки в банке

Москва12 ноя Вести.Политики в Европе "грызутся, как пауки в банке", подвергая едва ли не остракизму тех, кто самостоятельно выходит на контакты с Россией. Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Европейцы до сих пор иногда, наверное, как пауки в банке грызутся, если кто-то по своей инициативе вышел на какие-то контакты с российской стороной. Эти люди - их чуть ли не остракизму подвергают отметил Песков

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Европа негативно настроена к идеям об урегулировании конфликта на Украине, которые выдвигает американская сторона.