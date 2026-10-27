МИД РФ внес в "стоп-лист" семь руководителей британских предприятий ВПК

Россия запретила въезд представителям руководства ВПК Великобритании МИД РФ внес в "стоп-лист" семь руководителей британских предприятий ВПК

Москва27 окт Вести.Москва в ответ на враждебный антироссийский курс Лондона запретила въезд в Россию семи представителям руководства военных предприятий Великобритании, сообщает МИД РФ.

В российский "стоп-лист" включены семь представителей руководства военных предприятий Великобритании, снабжающих киевский режим вооружениями и военными технологиями, используемыми для ударов вглубь России.

Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия властей Великобритании будет продолжена отмечается в заявлении

В заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте, говорится, что решение было принято в ответ на враждебный антироссийский курс Лондона, в рамках которого англичане накачивают оружием неонацистскую клику Зеленского.