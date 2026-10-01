Великобритания ввела санкции против трех российских арктических СПГ-газовозов Британия наложила санкции на газовозы "Петр Столыпин" и "Алексей Косыгин"

Москва1 окт Вести.Власти Великобритании включили в санкционный список российские суда, предназначенные для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), "Алексей Косыгин", "Константин Посьет" и "Петр Столыпин", говорится в документе на сайте британского правительства.

Все три газовоза строит судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае по заказу "Совкомфлота" для проекта "Арктик СПГ-2" "Новатэка" – это суда ледового класса Arc7 вместимостью свыше 172 тысяч кубометров СПГ, способные преодолевать лед толщиной более двух метров.

"Алексей Косыгин" – головное судно серии, передано "Совкомфлоту" в декабре 2025 года и уже доставило первую партию СПГ по Севморпути. "Константин Посьет" – второе судно, построено при поддержке ВЭБ.РФ и будет работать по долгосрочному контракту с "Арктик СПГ-2".

"Петр Столыпин" – третье судно серии, по данным на июнь 2026 года, проходило швартовные испытания.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила производство СПГ за первые четыре месяца 2026 года. Эксперты связывали рост отгрузок в том числе с введением в строй газовоза "Алексей Косыгин".