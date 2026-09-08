Москва8 сен Вести."Арктик СПГ 2" потребовал от южнокорейской судостроительной компании Hanwha Ocean возмещения убытков примерно на $1 млрд, сообщает новостной портал iMarine. Российский оператор одноименного проекта подал иск в Сингапурский международный арбитражный центр из-за расторжения контрактов на строительство трех СПГ-газовозов ледового класса.

"Арктик СПГ 2", выступающая фрахтователем трех судов, считает, что верфь нарушила предусмотренные соглашениями права при расторжении контрактов с судовладельцами. Заказы предусматривали строительство трех танкеров-газовозов класса Arc7 вместимостью по 172,5 тыс. куб. м каждый по совокупной стоимости около $850 млн. Завершить строительство и передать суда заказчикам первоначально планировалось до 31 июля 2023 года.

После начала СВО и введения антироссийских санкций исполнение соглашений между верфью и российскими судовладельцами столкнулось с проблемами. В результате судостроительная компания объявила о расторжении контрактов.