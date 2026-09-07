Иски на 4,8 млрд к Уральскому заводу гражданской авиации подал Минпромторг

Минпромторг подал два иска к УЗГА на 4,8 млрд рублей Иски на 4,8 млрд к Уральскому заводу гражданской авиации подал Минпромторг

Москва7 сен Вести.Минпромторг РФ обратился в Арбитражный суд Москвы с двумя исками к Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА). Общая сумма претензий достигает 4,8 млрд рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сумма требований по одному из заявлений составляет 4,32 млрд рублей, по другому - 517,89 млн рублей. Оба иска поданы 3 сентября, их подробности не раскрываются говорится в сообщении

Ни в Минпромторге, ни в пресс‑службе завода ситуацию не комментируют.

УЗГА — авиастроительное предприятие: занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и обслуживанием авиатехники и ее компонентов. Среди ключевых разработок завода — легкий многоцелевой самолет "Байкал" и турбовинтовой региональный самолет "Ладога".