Театр "Сатирикон" хочет взыскать с подрядчика 4 млрд руб. за срыв сроков Театр "Сатирикон" объяснил иск к генподрядчику на 4,1 млрд рублей

Москва7 сен Вести.Театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина требует от генподрядчика ООО "Евростройподряд" выполнить обязательства по инвестиционному контракту и завершить реконструкцию здания. Об этом РБК сообщила директор театра Елизавета Гаврилова.

Гаврилова напомнила, что "Сатирикон" 31 августа подал два иска к "Евростройподряду". В одном из них театр требует взыскать с подрядчика около 4,1 миллиарда рублей за нарушение сроков сдачи объекта. Рассмотрение дела в Арбитражном суде Москвы назначено на 10 октября.

Обращение в суд - вынужденная, но необходимая мера. Это не спор о строительстве объекта, а вопрос о возможности театра вернуться домой и продолжить работать на собственной сцене, которую коллектив был вынужден покинуть 11 лет назад сказала директор театра

Она напомнила, что театр покинул здание в 2015 году для проведения реконструкции стоимостью около 4,7 миллиарда рублей.

Как утверждает руководство театра, работы велись с перерывами, а в 2023 году были приостановлены без объяснения причин и надлежащей консервации объекта.

Ранее сообщалось, что Минпромторг подал два иска к Уральскому заводу гражданской авиации. Сумма достигает 4,8 миллиарда рублей.