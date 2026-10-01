Лондон ввел санкции против президента Южной Осетии и главы "Движения первых" Британия расширила антироссийские санкции на 31 позицию

Москва1 окт Вести.Великобритания в четверг ввела антироссийские санкции в отношении 31 физического, юридического лица и ряда судов, в список вошли президент Южной Осетии Марат Камболов и глава "Движения первых" Артур Орлов, следует из данных МИД и Минфина Британии, выложенных на государственном портале.

Министерство иностранных дел, по делам содружества и развития обновило санкционный список Великобритании (по России – прим. ред.).., добавив в него …31 позицию говорится в сообщении

Согласно списку, под санкции, в частности, попал председатель правления "Движения первых" Артур Орлов и ряд председателей советов региональных отделений движения.

Также санкции введены в отношении нынешнего и бывшего президентов Южной Осетии Марата Камболова и Алана Гаглоева.

Рестрикции стали действовать и в отношении главы попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елены Мильской.

Санкции введены якобы из-за участия этих лиц в дестабилизации Украины и подрыве его суверенитета через программы по перевоспитанию украинских детей.

Попавшим под санции запрещен въезд в Британию, а их британские банковские счета в случае наличия будут заморожены.

Также санкции введены против трех российских арктических СПГ-газовозов и сингапурской дочки "НОВАТЭК".