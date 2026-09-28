ЕС ввел санкции против главы Татарстана за эвакуацию детей из зоны СВО Евросоюз обвинил главу Татарстана Минниханова в депортации детей и ввел санкции

Москва28 сен Вести.Евросоюз 28 сентября включил главу Татарстана Рустама Минниханова в санкционный список за участие в эвакуации детей из зоны конфликта на Украине, которую в Брюсселе квалифицируют как "принудительную депортацию". Об этом сказано в решении Совета ЕС.

Введенные меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд. Всего ограничительные меры коснулись 10 физических лиц и 17 организаций, включая российские и северокорейские детские и молодежные спортивные лагеря, отмечается в документе.

Ранее в этом месяце ЕС продлил персональные санкции против России до 2029 года. Всего в "черный список" вошли более трех тысяч российских физических и юридических лиц.