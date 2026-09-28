Москва28 сенВести.Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова назвала провокацией введение против него санкций Евросоюза под предлогом "принудительной депортации детей" из зоны украинского конфликта.
В ведомстве подчеркнули, что подобные формулировки являются циничной попыткой Запада дискредитировать гуманитарные усилия России по защите и спасению несовершеннолетних.
В пресс-службе руководителя Татарстана отметили, что республика активно участвует в укреплении обороноспособности страны и защите ее границ.
Новый пакет санкций ЕС предусматривает заморозку активов и запрет на въезд в европейские страны, помимо Минниханова, под ограничения попали еще 10 физических лиц и 17 юридических лиц.