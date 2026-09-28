В Татарстане санкции ЕС против Минниханова назвали провокацией и цинизмом

В Казани прокомментировали введение санкций ЕС против Рустама Минниханова В Татарстане санкции ЕС против Минниханова назвали провокацией и цинизмом

Москва28 сен Вести.Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова назвала провокацией введение против него санкций Евросоюза под предлогом "принудительной депортации детей" из зоны украинского конфликта.

В ведомстве подчеркнули, что подобные формулировки являются циничной попыткой Запада дискредитировать гуманитарные усилия России по защите и спасению несовершеннолетних.

В пресс-службе руководителя Татарстана отметили, что республика активно участвует в укреплении обороноспособности страны и защите ее границ.

Новый пакет санкций ЕС предусматривает заморозку активов и запрет на въезд в европейские страны, помимо Минниханова, под ограничения попали еще 10 физических лиц и 17 юридических лиц.