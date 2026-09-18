Москва18 сен Вести.МИД России предъявил временной поверенной в делах Великобритании Дейни Долакия перечень международных обязательств, которые Лондон нарушает, поддерживая Киев. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте министерства.

Британского дипломата вызвали на Смоленскую площадь 18 сентября и заявили ей решительный протест в связи с дальнейшим наращиванием британских поставок беспилотников и других систем вооружений киевскому режиму.

В ходе демарша российская сторона указала, что конфронтационная линия Великобритании на украинском направлении подчинена задаче затягивания и эскалации вооруженного конфликта и лишь отдаляет перспективу его политического урегулирования.

В МИД подчеркнули, что массированными поставками дальнобойных наступательных вооружений Лондон ставит себя в положение соучастника действий киевского режима, которые не могут характеризоваться иначе как терроризм и военные преступления.

Помимо перечня нарушаемых обязательств, британской стороне разъяснили комплексные риски, связанные с ее действиями, а также бесперспективность этих усилий на фоне превосходства российской армии и удержания ей стратегической инициативы в зоне спецоперации.

Отдельно в ведомстве отметили, что в свете политики Лондона Москва оставляет за собой право на ответные действия в рамках самообороны, а любые британские военные объекты на Украине, задействованные для ударов по российской территории, являются законной целью. Всю ответственность за "дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации" в министерстве возложили на британскую сторону.

Ранее МИД России уже вызывал Дейни Долакию на Смоленскую площадь. Тогда решительный протест был заявлен из-за сотрудника посольства Великобритании, работавшего под прикрытием на британскую разведку.