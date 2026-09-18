12:43 18 сентября 2026 12:53 18.09.2026Сергей КузнецовПолитикаМИД РФ: британскому дипломату выражен протест из-за наращивания военпомощи КиевуМИД РФ: британскому дипломату выражен протест из-за наращивания военпомощи КиевуСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеПосольство РФ назвало возможные последствия ссоры США с Москвой и Пекином08:37 Новый iPhone 18 Pro Max вышел в России с рекордным количеством ограничений06:39 Туск обозначил число ежемесячных потерь ВСУ и назвал цифру рекордной02:18 Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Краснодар01:54 Туск ответил Навроцкому на слова о том, что Польша может "уступить территории"22:46 17 сенАктивы "Ашан" и Nestle в РФ передали во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент"20:31 17 сенПричиной смерти двукратного олимпийского чемпиона Чепикова стала онкология14:37 17 сенСкончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков14:12 17 сенПолитикаМИД России18.09.2026