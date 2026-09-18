МИД Росси вызвал на ковер временную поверенную в делах Британии в РФ

МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Британии в России МИД Росси вызвал на ковер временную поверенную в делах Британии в РФ

Москва18 сен Вести.Временно поверенная в делах Британии в России Дейни Долакия вызвана в Министерство иностранных дел РФ, сообщается в официальном канале ведомства в MAX.

Вызов дипломата был сделан в связи с наращиванием британской военной помощи киевскому режиму.

Ранее остоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Москва имеет полное право расценивать поставку британских беспилотников на Украину с целью нанесения ударов вглубь территории России как прямое британское участие в военном конфликте.