Лондон обновил санкционный список, включив в него "Зарубежнефть"

Великобритания ввела санкции против "Зарубежнефти" Лондон обновил санкционный список, включив в него "Зарубежнефть"

Москва8 окт Вести.Великобритания включила в обновленный санкционный список российскую государственную компанию "Зарубежнефть", а также бизнесменов из Киргизии и Нидерландов, следует из данных на сайте правительства королевства.

Кроме того, а санкционный список попала компания "ИНК-Капитал" (холдинговая структура "Иркутской нефтяной компании").

В качестве причины введения ограничений называется получение организацией выгоды от российского правительства или оказания ему поддержки посредством ведения бизнеса в энергетическом секторе.

В список также попали бизнесмены и фирмы из Канады, Китая, Киргизии и Нидерландов.

Всего в него добавлены 26 юридических и физических лиц.