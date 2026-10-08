Москва8 октВести.Великобритания включила в обновленный санкционный список российскую государственную компанию "Зарубежнефть", а также бизнесменов из Киргизии и Нидерландов, следует из данных на сайте правительства королевства.
Кроме того, а санкционный список попала компания "ИНК-Капитал" (холдинговая структура "Иркутской нефтяной компании").
В качестве причины введения ограничений называется получение организацией выгоды от российского правительства или оказания ему поддержки посредством ведения бизнеса в энергетическом секторе.
В список также попали бизнесмены и фирмы из Канады, Китая, Киргизии и Нидерландов.
Всего в него добавлены 26 юридических и физических лиц.