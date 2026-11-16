Евросоюз ввел новые санкции против российских НПЗ ЕС внес в санкционные списки ряд НПЗ России

Москва16 ноя Вести.Евросоюз ввел санкции против ряда российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и нефтегазовых компаний, следует из решения Совета ЕС, опубликованного в Официальном журнале Евросоюза (OJEU).

Рестрикции коснулись Московского, Киришского, Хабаровского, Саратовского, Ильского, Новошахтинского и Омского НПЗ.

Также санкции были введены против компаний "Газпром нефтехим Салават", "Киришинефтеоргсинтез", "Орскнефтеоргсинтез", "Енисей", "Балчуг-петролеум", "ТАИФ-НК", "ННК - Северная нефть", "ННК - Сахалинморнефтегаз", "Русхимальянс" и "Русгаздобыча".

Ранее Евросоюз ввел ограничения против российского платежного сервиса "ЮMoney" и более 40 российских банков. Среди подпавших под санкции финансовых организаций оказались "Алеф-Банк", "Агропромкредит", "Банк 131", "Гута-Банк", "Камкомбанк", "Международный финансовый клуб" и "Петербургский расчетный центр".