Евросоюз ввел санкции против 24 фирм и 22 глав предприятий Татарстана

Евросоюз добавил в список антироссийских санкций 24 компании Татарстана Евросоюз ввел санкции против 24 фирм и 22 глав предприятий Татарстана

Москва12 окт Вести.Европейский союз обновил 22-й пакет санкций, включив в него 24 компании из Татарстана и 22 генеральных директоров этих предприятий, следует из постановления Совета ЕС.

Рестрикции затронули машиностроительные, приборостроительные и радиоэлектронные заводы, а также их генеральных директоров.

Под ограничения подпали АО "Казанское моторостроительное производственное объединение" (и экс-гендиректор Дамир Каримуллин); АО "Казанское приборостроительное конструкторское бюро" (гендиректор Илдус Курбиев); АО "НПО радиоэлектроника имени В. И. Шимко" (Андрей Белов); АО "НПО Государственный институт прикладной оптики" (Сергей Косовский); АО "Казанский электротехнический завод" (и. о. руководителя Дмитрий Владимиров); АО "Казанский завод Старт" (Владимир Поляков); АО "Завод "Элекон" (Павел Коротченко); ОАО "Казанский завод "Электроприбор" (Павел Шацких); ООО "Элит" (Алексей Картцев); АО "Теплоконтроль" (Ильшат Шамсеев); ООО "Источники питания" (Марат Файзрахманов); АО "Радиоприбор"; ООО "Казанский агрегатный завод" (Иван Соловцов); АО "Центральное конструкторское бюро "Фотон" (Андрей Конков); ФКП "НПО Казанский завод точного машиностроения" (Артур Хисамеев); АО "Стелла-К" (Антон Пронин); ФКП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" (Андрей Керов); АО "Производственное объединение завод имени Серго" – POZIS (Радик Хасанов); ОАО "Риат" (Владимир Пономарев); АО "Торгово-финансовая компания КАМАЗ" (Андрей Кожевников); ООО "ЦФ Кама" (Ярослав Карманов); ООО "Чистопольский часовой завод "Восток" (Сергей Лоскутов); АО "Альметьевский завод Радиоприбор" и АО "Электросоединитель" (Рашит Набиуллин).

ЕС в совокупности добавил в санкционные списки 743 физических и 826 юридических лиц в России. Это самый крупный реестр с 2022 года.

Ранее Евросоюз в рамках 22-го пакета санкций против России внес в ограничительный список генерального директора 81-го Бронетанкового ремонтного завода Владимира Белакина и главу Специального конструкторского бюро Минобороны РФ Дениса Горского.