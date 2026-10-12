Евросоюз включил в 22-й пакет санкций глав двух предприятий российского ВПК ЕС ввел санкции против глав бронетанкового завода и конструкторского бюро МО РФ

Москва12 окт Вести.Евросоюз в рамках 22-го пакета санкций против России внес в ограничительный список генерального директора 81-го Бронетанкового ремонтного завода Владимира Белакина и главу Специального конструкторского бюро Минобороны РФ Дениса Горского, следует из постановления Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале" объединения.

Оба предприятия, согласно документу, отнесены властями РФ в состав оборонно-промышленного комплекса, имеющего стратегическое значение для страны.

В ЕС указали, что как работодатели в сфере ВПК обе компании имеют право на получение государственных субсидий для своих сотрудников – в случае с заводом речь идет о компенсации расходов персонала, в случае с конструкторским бюро – о субсидиях на оплату жилья. Эту возможность получения господдержки в Брюсселе расценили как форму материальной поддержки российского военно-промышленного комплекса со стороны обоих руководителей.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел ЕС утвердили 22-й пакет антироссийских санкций целиком. Под ограничения попали почти 1,6 тысячи компаний и физлиц, связанных с оборонным сектором.