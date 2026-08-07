ЕС ввел санкции против гендиректора Красмаша Дюкарева Гендиректор Красмаша Дюкарев попал под санкции Евросоюза

Москва7 авг Вести.Совет ЕС объявил о введении санкций в отношении генерального директора Красноярского машиностроительного завода Александра Дюкарева.

Совет также включил в список Александра Юрьевича Дюкарева, генерального директора АО "Красноярский машиностроительный завод" отмечается в заявлении

В сообщении утверждается, что завод участвует в производстве баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса "Сармат".

В пятницу глава евродипломатии Кая Каллас сообщала о введении Евросоюзом санкций в отношении пяти физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом.