Москва7 авгВести.Совет ЕС объявил о введении санкций в отношении генерального директора Красноярского машиностроительного завода Александра Дюкарева.
Совет также включил в список Александра Юрьевича Дюкарева, генерального директора АО "Красноярский машиностроительный завод"отмечается в заявлении
В сообщении утверждается, что завод участвует в производстве баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса "Сармат".
В пятницу глава евродипломатии Кая Каллас сообщала о введении Евросоюзом санкций в отношении пяти физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом.