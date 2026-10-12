Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против РФ с 1,6 тысячи компаний и физлиц Каллас сообщила об утверждении 22-го пакета антироссийских санкций Евросоюза

Москва12 окт Вести.Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) утвердили 22-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на своей странице в соцсети X.

Ограничения были наложены 1,6 тыс. компаний и физических лиц, которые связаны с оборонным сектором.

Министры иностранных дел стран ЕС только что утвердили почти 1600 новых санкционных списков, направленных против российского военно-промышленного комплекса... Более половины новых санкций связаны с производственной цепочкой баллистических ракет говорится в публикации

По словам Каллас, это самое масштабное расширение европейского санкционного списка с начала укранского конфликта. Таким образом, считает она, Европа вновь продемонстрировала свое единство.