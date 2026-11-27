Москва27 нояВести.Современное морское ракетное вооружение было испытано в ходе боевых действий в зоне СВО. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России, адмирал флота Александр Моисеев.
Адмирал флота отметил, что все, что есть сейчас на вооружении армии России (противокорабельное, противолодочное, гиперзвуковое оружие), - самое современное.
Не скрою, что основа его испытана в ходе боевых действий в зоне специальной военной операциисказал он в ходе церемонии подъема флага на атомоходе "Пермь"
Моисеев также указал на то, что ударные возможности атомных многоцелевых подлодок проекта "Ясень-М" уникальны, они могут применять все современное вооружение.
Сегодня президент России Владимир Путин работает в Северодвинске Архангельской области. Президент приехал на судостроительный комплекс "Севмаш". Перед совещанием Путин принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке "Пермь".