Современное морское ракетное вооружение испытали в зоне СВО Главком ВМФ: современное морское ракетное вооружение испытали в зоне СВО

Москва27 ноя Вести.Современное морское ракетное вооружение было испытано в ходе боевых действий в зоне СВО. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России, адмирал флота Александр Моисеев.

Адмирал флота отметил, что все, что есть сейчас на вооружении армии России (противокорабельное, противолодочное, гиперзвуковое оружие), - самое современное.

Не скрою, что основа его испытана в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции сказал он в ходе церемонии подъема флага на атомоходе "Пермь"

Моисеев также указал на то, что ударные возможности атомных многоцелевых подлодок проекта "Ясень-М" уникальны, они могут применять все современное вооружение.

Сегодня президент России Владимир Путин работает в Северодвинске Архангельской области​​​. Президент приехал на судостроительный комплекс "Севмаш". Перед совещанием Путин принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке "Пермь".