Путин: Россия намерена развивать и совершенствовать ВМФ Путин заявил о планах дальнейшего развития и модернизации ВМФ России

Москва27 ноя Вести.Россия продолжит развитие и совершенствование Военно-морского флота, включая его подводные силы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства сообщил, что предприятие "Севмаш" продолжает строительство атомных подводных лодок различных проектов. До 2030 года флоту планируется передать пять ракетоносцев, три из которых будут субмаринами проекта "Ясень-М".

По словам Путина, увеличение серийного производства кораблей и модернизация вооружений обеспечат стабильную загрузку судостроительных предприятий и их кооперации. Это, как ожидается, укрепит экономическую устойчивость отрасли, ускорит развитие технологий и привлечет новые кадры.

Тем самым содействовать укреплению обороноспособности и технологического суверенитета России резюмировал российский лидер

Сегодня в Северодвинске Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере "Пермь". Это подводный крейсер в линейке многоцелевых АПЛ проекта "Ясень-М". Крейсер был заложен 29 июля 2016 года, выведен из эллинга 27 марта 2025 года.