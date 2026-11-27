Путин поучаствовал в церемонии поднятия флага на атомной подводной лодке "Пермь"

Путин назвал атомный подводный крейсер "Пермь" оружием глобального уровня Путин поучаствовал в церемонии поднятия флага на атомной подводной лодке "Пермь"

Москва27 ноя Вести.Атомный подводный крейсер "Пермь" - это оружие глобального уровня и значения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия военно-морского флага на подлодке.

Церемония с участием главы государства прошла в пятницу, 27 декабря, в Северодвинске Архангельской области.

"Пермь" стал уже пятым подводным крейсером проекта "Ясень-М", который поставлен флоту за последние шесть лет. И хочу особо отметить, что Россия - одна из немногих стран мира, которая способна строить такие мощные атомные подводные лодки - оружие глобального уровня и значения сказал Путин

Путин также поздравил моряков и работников объединения "Севмаш" с поднятием флага на "Перми".