Москва27 ноя Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" на практике подтвердили свою ударную мощь и высокую точность поражения. Об этом глава государства сообщил в ходе визита в Северодвинск, где принял участие в церемонии подъема флага на атомной подводной лодке "Пермь".

АПЛ проекта "Ясень" способны успешно решать задачи в любом районе Мирового океана, при этом действовать скрытно и применять все типы крылатых ракет морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон", подтвердившие ударную мощь и высокую точность поражения подчеркнул глава государства

По словам президента, субмарины проекта "Ясень-М" обладают скрытностью, способны действовать в любой точке Мирового океана и нести широкую номенклатуру морских крылатых ракет, включая комплексы "Циркон".